Скільки місць отримають ті, хто пройде до парламенту

Станом на 22.30 підраховано 91,74% голосів. Якщо при подальшому підрахунку результати учасників виборів не зміняться, то загальна кількість парламентських мандатів – 450 - розподілиться так:

1. У разі непроходження СПУ “бонусними” (тобто перерозподіленими від партій, які не пройшли) будуть 52 мандати

Партія регіонів – 152 + 20 “бонусних”

БЮТ – 140 + 18

НС-НУ – 65 + 9

КПУ – 24 + 3

Блок Литвина – 18 + 2.

2. У разі проходження СПУ “бонусними” будуть 38 мандатів

Партія регіонів – 152 + 14

БЮТ – 140 + 13

НС-НУ – 65 + 6

КПУ – 24 + 2

Блок Литвина – 18 + 2

СПУ – 14 + 1.