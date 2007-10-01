Скільки місць отримають ті, хто пройде до парламенту
22:53, 01 жовтня 2007Політика
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або Якби мандати ділили вже зараз
Станом на 22.30 підраховано 91,74% голосів. Якщо при подальшому підрахунку результати учасників виборів не зміняться, то загальна кількість парламентських мандатів – 450 - розподілиться так:
1. У разі непроходження СПУ “бонусними” (тобто перерозподіленими від партій, які не пройшли) будуть 52 мандати
Партія регіонів – 152 + 20 “бонусних”
БЮТ – 140 + 18
НС-НУ – 65 + 9
КПУ – 24 + 3
Блок Литвина – 18 + 2.
2. У разі проходження СПУ “бонусними” будуть 38 мандатів
Партія регіонів – 152 + 14
БЮТ – 140 + 13
НС-НУ – 65 + 6
КПУ – 24 + 2
Блок Литвина – 18 + 2
СПУ – 14 + 1.
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