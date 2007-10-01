ЦВК опрацювала 93,04% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 23.51 опрацьовано 93,04% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті комісії, за Партію регіонів проголосували 33,96% виборців, за БЮТ - 30,96%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,37%, за Комуністичну партію України – 5,35%, за Блок Литвина – 3,98%, за Соціалістичну партію України – 2,96%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,26%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,75%, за Партію зелених України – 0,38%, за Блок Людмили Супрун – 0,35%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,69% виборців.