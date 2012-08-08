В Єнакієвому відремонтують дороги за 18 державних мільйонів

Управління житлово-комунального господарства Єнакієвської міськради за результатами тендеру уклало з Єнакіївським ВП ПАТ «Облдоррембуд» низку угод на капітальний ремонт доріг на суму 17,98 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Як зазначають «Наші гроші», замовлено капітальний ремонт автодоріг по вул. 60 ліття СРСР (233 грн./м2), по вул.Луганське шосе (302 грн./кв м), по вул.Мальванова (234 грн./кв м), а також ремонт внутрішньоквартальних доріг м.Єнакієве (245 грн./кв м). Кошти на ремонт доріг виділено з державного бюджету.

30 липня в Єнакієве приїжджав президент Віктор Янукович, який відвідав могилу батьків. Напередодні візиту місцева мерія також коштом державного бюджету придбала всесезонну конвеєрно-вакуумної машину Dulevo 5000 Evolution за 2,38 млн грн.

Видання нагадує, що недавно міськрада Єнакієве отримала субвенцію з державного бюджету у розмірі 103,41 млн грн. на розвиток житлово-комнульної сфери.