В опозиції заявляють, що влада готує кількох «клонів» Терьохіна

Влада планує висунути у депутати в Голосіївському районі Києва кількох Терьохіних.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», посилаючись на керівника Голосіївського районного виборчого штабу опозиції Миколу Даневича.

Зокрема, за його словами, Юрію Терьохіну, мешканцю мікрорайону Корчувате, що у Голосіївському районі, надійшла пропозиція балотуватися до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №211.

Як зазначив М.Даневич, пропозиція стати кандидатом у депутати надійшла до Юрія Терьохіна разом з обіцянками грошової винагороди та повним документально-фінансовим супроводом у процесі реєстрації його у ЦВК.

«Чоловікові пообіцяли винагороду за наявність його прізвища у виборчому бюлетені. Адже його прізвище ідентичне прізвищу єдиного кандидата від Об’єднаної опозиції, який іде по Голосієву - Сергія Терьохіна. Таким чином влада розраховує на похибки у голосуванні між дійсним кандидатом від опозиції та його технічним «тезкою», - пояснив М.Даневич.

Він зазначив, що сьогодні відомо ще про чотирьох людей у Голосіївському районі на прізвище Терьохін, яких запрошено до співпраці. «Відтак, поява на виборах двійників є нічим іншим, як брудними передвиборчими технологіями кандидатів від команди діючого Президента та від членів молодої команди екс-мера Чернівецького», - заявив представник опозиції.

«У жовтні ми можемо побачити у бюлетені п’ятьох Терьохіних. Поспіх, похилий вік та необізнаність у імені-по-батькові свого кандидата можуть зіграти злий жарт з виборцем, і в той же час бути дуже корисними для провладних кандидатів», - вважає М.Даневич.