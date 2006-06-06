Кореспондента газети «Киевские ведомости» ледве не спалили у квартирі

У Херсоні вночі невідомі підпалили квартиру власного кореспондента газети «Киевские ведомости» Сергія ЯНОВСЬКОГО, повідомляє “5 канал”.

Із верхнього поверху зловмисники залили бензин у вікно квартири, підпалили, а вхідні двері заблокували стрижнем.

Від повного знищення житло врятував випадок. Дружина журналіста Юлія ЯНОВСЬКА, яка укладала дитину спати, почула нібито шум води і сильний вибух. Як вона каже - думала, що почався дощ і зайшла до кухні. А вже за півхвилини кухня була охоплена полум`ям. “Чому умисна дія, тому що двері були замкнені, і коли вся сім`я вже була вдома, тобто вийти в під`їзд ми б вже не змогли. Якби ще лічені секунди, нас би просто не було в живих”, - говорить дружина журналіста.

Правоохоронці теж схильні вважати, що це був навмисний підпал. Вони знайшли каністру із залишками бензину, шланг та зірвали з вхідних дверей металевий стрижень.

“На теперішній час ми робимо все можливе, щоб розкрити цей злочин, порушена кримінальна справа, відпрацьовуються різні версії, в тому числі і версія щодо професійної діяльності журналіста. Вилучені пристосовані знаряддя для підпалу вікна і вилучені відбитки долоні руки, тому є всі підстави для того, щоб максимально зробити все для розкриття цього злочину”, - розповів начальник УМВС України в Херсонській області Михайло ЯСЕЛЬСЬКИЙ.

Порушено кримінальну справу за ст. 194 ч. 2 Кримінального кодексу – «навмисне пошкодження майна шляхом підпалу». Ведеться слідство.

Водночас потерпілий журналіст упевнений, що підпал його квартири - це помста за його гострі публікації.