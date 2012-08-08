Тимошенко і Луценко точно не підуть на вибори

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення під час сьогоднішнього засідання ухвалили члени ЦВК. За нього проголосували 10 із 14 присутніх на засіданні членів ЦВК.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані в ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, ЦВК виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права висуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.

У свою чергу член ЦВК Юлія Швець повідомила, що не підтримуватиме дане рішення.

«На моє переконання, вказаний проект постанови не відповідає статті 76 Конституції України», - сказала вона. І додала, що, на її думку, немає законних підстав відмовляти Ю.Тимошенко та Ю.Луценку у реєстрації.

Заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна також зауважила, що не голосуватиме за це рішення.

«Сьогодні йдеться про захист виборчих прав. Можливо, не стільки Тимошенко, Луценка, а набагато більшою мірою виборчих прав громадян України», - наголосила вона.

На її переконання, це рішення не узгоджується із Конституцією та Європейською конвенцією з прав людини.