Голова ОДА, агітуючи за кандидата ПР, натякає людям, що лишить без газу (відео)

Разом з ним перебували 2 кандидати від Партії регіонів: Геннадій Федоряк (Голова ПАТ «Чернівцігаз») – кандидат по округу 203 та Михайло Бауер – кандидат по округу 202, повідомляють активісти громадського руху Опора.

«Зараз підуть вибори. Уявімо собі, що Ви проголосуєте за того, хто красиво стоїть, красиво говорить... Далі проходить час. Що Вам треба? Вам газ треба! До кого Ви звертаєтесь по газ?»

Михайло Папієв використав свій робочий час із користю для кандидатів від ПР, провівши серед населення Глибоцького та Сторожинецького районів агітацію за них.

На відео Михайло Папієв не цурається прямим текстом агітувати за кандидатів регіоналів, часом, навіть переходячи до погроз та шантажу.

«Единственно какое условие осталось? Если Вы в октябре за него не голосуете, Вы с чем остаетесь?.. Хотите газ – любите, не хотите – любите кого-то другого», - каже Папієв.