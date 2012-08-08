Захисники мови закликають усіх зібратися на протест у День Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до українців сьогодні оголосив журналістам один з активістів акції на захист української мови під «Українським домом» Роман Лапуда.

«Ми вважаємо за необхідне 24 серпня провести Всегромадянський з'їзд, закликаємо всіх небайдужих громадян, національно-свідомі громадські організації України на захист української мови», - сказав він.

У свою чергу в коментарі журналістам інша активіста акції Ірина Бондар зауважила, що «ми не очікували таких дій (підписання мовного закону – УНІАН) Януковича, ми все ж сподівалися, що він поважає українських людей і любить українську історію». І.Бондар зазначила у зв'язку з цим, що першою реакцією учасників акції на підписання В.Януковичем мовного закону був шок. Активістка зауважила, що В.Янукович проявив зневагу до значної частини суспільства, фактично «вчергове згвалтувавши український народ своїми діями».

Учасники акції також заявили, що вони не згортатимуть і не припинятимуть до Дня Незалежності свою акцію протесту.