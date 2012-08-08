Опозиція має намір блокувати "мовний Чорнобиль" через місцеві ради

Опозиція закликає їх ухвалити рішення, які на рівні територіальних громад не дозволять набути чинності підписаному сьогодні Президентом України закону «Про засади мовної політики».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Об’єднаної опозиції.

«Звернення стосується передовсім обласних, районних, міських рад, у яких існує демократична більшість. Ми звернулися до депутатів місцевих рад із закликом скликати позачергові сесії та ухвалити рішення, які на рівні територіальних громад не дозволять набути чинності підписаному сьогодні Президентом України злочинному антиукраїнському закону «Про засади мовної політики»», - наголошується у повідомленні.

У прес-службі уточнили, що відповідні прямі доручення отримають місцеві фракції та депутати від політичних сил, які сформували Об’єднану опозицію.

«Нова демократична більшість у новому парламенті скасує цей закон, але сьогодні перед нами стоїть завдання не допустити його руйнівної дії, не дозволити запущеному владою «мовному Чорнобилю» вбити українське слово», - зазначили у «Батьківщині».

В Об’єднаній опозиції також закликали місцевих депутатів рішеннями рад ініціювати імпічмент президента В.Януковича як посадової особи, яка «своїм підписом взяла на себе одноосібну відповідальність за цей злочин проти української мови».

Водночас «Батьківщина» звертається до всіх демократичних сил підтримати ініціативу і на місцевому рівні «поставити заслін брутальним намірам влади знищити нашу рідну мову».