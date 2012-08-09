МЗС «не вважає доцільним» коментувати звинувачення Росії щодо грузинської війни

Про це в коментарі УНІАН сказав речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«МЗС України не вважає доцільним коментувати заяви чиновника середньої ланки структури, що, як ми розуміємо, не має жодних повноважень на виголошення заяв зовнішньополітичного характеру», - сказав речник.

В прес-службі Міністерства оборони України УНІАН зазначили, що Збройні сили України не мають і ніколи не мали жодного відношення до цього конфлікту.

Щодо нібито участі українських найманців в конфлікті, в МО вважають, що такі заяви не мають доказової бази.

Як повідомлялось у ЗМІ, офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін заявив, что слідство по грузино-осетинському конфлікту в серпні 2008 р. з'ясувало, що «грузинські військові інсценували злочини російських солдат в ході операції щодо примусу Грузії до миру». Також, за його словами, були отримані покази свідків про те, що до вступу російських військ в місто Горі та інші прикордонні пункти, влада Грузії з метою пропаганди перевдягла українських найманців у форму російської армії, після чого змонтувала відео щодо випадків мародерства та насильства з російського боку.