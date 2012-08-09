На гасіння лісової пожежі в Херсонській області відбув Азаров
20:11, 09 серпня 2012Політика
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Азаров у Херсонській області проведе засідання оперативного штабу з ліквідації великої лісової пожежі.
Азаров проведе засідання оперативного штабу
Прем’єр-міністр України Микола Азаров відлітає в Херсонську область, де проведе засідання оперативного штабу з ліквідації лісової пожежі, яка сталася в 9 серпня о 10.20 поблизу с.Кринки Цюрупинського району Херсонської області.
Як повідомили УНІАН у Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, на території Корсунського лісництва виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, з них 25 га верхової. Загальна площа лісового масиву складає більш як 5 тис. га.
Ліквідація пожежі триває.
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