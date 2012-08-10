Луценко-судді: Якщо хочете шоу, то ви отримаєте в моєму обличчі гідного партнера

Печерський районний суд Києва вирішив проводити дебати у рамках розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а також підсудних Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова у службовій недбалості за відсутності потерпілого Валентина Давиденка.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сьогоднішнього засідання головуюча в процесі суддя Ганна Медушевська зачитала телеграму від В.Давиденка, у якій той вкотре просить не викликати його на судове засідання.

«Претензій до підсудних не маю. Прошу не викликати мене у судове засідання», - навела слова потерпілого суддя.

Сторона захисту екс-міністра поклалася на розсуд суду у вирішенні питання щодо дебатів за відсутності потерпілого.

Так само висловився і Ю.Луценко. Водночас він почав вимагати від суду, щоб для присутніх у залі були забезпечені належні умови, зокрема, розгорнуто ряд лавок, якими конвой відгородив частину зали.

Суддя погодилась на вимогу підсудного, після чого Ю.Луценко став вимагати, щоб до судової зали допустили телеоператорів, оскільки раніше суд прийняв рішення про заборону фото- та відеофіксації процесу до завершення судового слідства.

Звертаючись до головуючої на підвищених тонах, Ю.Луценко нагадав, що фото-й відеозйомка була заборонена саме на час судового слідства, яке вже закінчилося.

«Чому Ви боїтесь продемонструвати мої аргументи недоумкам із ГПУ ? Що Ви ховаєте? Відсутність доказів? Так це і так всім зрозуміло. Скільки можна цей процес вести без права на захист, без права на публічність?», - обурився Ю.Луценко, пообіцявши при цьому Г.Медушевській, що в разі, якщо вона відмовить у допуску телеоператорів до судової зали, він залишить за собою право «коментувати усю ту дурню, яку буде говорити прокуратура».

"Якщо хочете вести в стилі шоу, то ви отримаєте в моєму обличчі гідного партнера", - додав він.

Заслухавши позицію Ю.Луценка, суддя, тим не менш, відмовила йому в його проханні.

Зараз у судових дебатах виступають представники прокуратури.