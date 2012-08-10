Для Луценка просять 2,5 роки

Сторона державного обвинувачення просить суд призначити екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку за продовження оперативно-розшукових заходів стосовно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка у вигляді 2,5 років обмеження волі з позбавленням на 3 роки права обіймати адміністративно-виконавчі посади.

Як передає кореспондент УНІАН, такий термін покарання сьогодні під час дебатів у Печерському райсуді Києва оголосив представник держобвинувачення Дмитро Лобань.

У той же час прокуратура зазначила, що оскільки Ю.Луценку вже призначено покарання за скоєння більш тяжкого злочину, то, відповідно, вирок за цей злочин поглинає покарання за менш тяжкий злочин.

Водночас, для інших двох підсудних – колишніх співробітників Департаменту кримінального розшуку МВС України Володимира Тарасенка та Олега Павленова держобвинувачення попросило суд призначити покарання у вигляді також 2,5 років обмеження волі з відтермінуванням виконання покарання на 3 роки, а також на 3 роки позбавити їх права обіймати адміністративно-виконавчі посади.

Наводячи обгрунтування необхідності призначити підсудним саме таке покарання, сторона держобвинувачення зазначила, що особисте ставлення потерпілого Валентина Давиденка до справи не може бути вирішальним при винесенні рішення судом.

Крім того, на переконання прокуратури, в ході судового слідства було в належний спосіб і повністю досліджено всі обставини скоєння злочину підсудними та досліджено всі докази у справі, які підтверджують їхню вину.