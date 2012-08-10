Тігіпко націлився на президентські вибори

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

На запитання, чи планує він взяти участь у президентських виборах, С.Тігіпко відповів: «Однозначно. Як хто - ще незрозуміло. Але те, що братиму участь у президентських виборах, - це точно. Принаймні - як довірена особа».

Говорячи про парламентські вибори у жовтні цього року, С.Тігіпко зазначив, що «час виборів - це добрий час для того, щоб приймати рішення». «І ці вибори, думаю, дадуть нам ряд добрих рішень, і президентські вибори 2015 року будуть ще ефективнішими», - додав він.