Тігіпко націлився на президентські вибори
11:45, 10 серпня 2012Політика
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Заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко має намір брати участь у виборах Президента України у 2015 році.
У Тігіпка - далекоглядні плани
Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Комсомольская правда в Украине».
На запитання, чи планує він взяти участь у президентських виборах, С.Тігіпко відповів: «Однозначно. Як хто - ще незрозуміло. Але те, що братиму участь у президентських виборах, - це точно. Принаймні - як довірена особа».
Говорячи про парламентські вибори у жовтні цього року, С.Тігіпко зазначив, що «час виборів - це добрий час для того, щоб приймати рішення». «І ці вибори, думаю, дадуть нам ряд добрих рішень, і президентські вибори 2015 року будуть ще ефективнішими», - додав він.
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