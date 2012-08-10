Кличко за кордоном заробив майже 5 мільйонів доларів
11:54, 10 серпня 2012Політика
902 0
Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко у 2011 році заробив за кордоном понад 4,7 млн доларів США.
Віталій Кличко показав декларацію
Такі дані містяться в декларації, яку В.Кличко подав до ЦВК. Документ обнародуваний на сайті комісії.
У документі зазначається, що в США В.Кличко одержав 4 млн 725 тис. 774 дол. США, що становить 37 млн 806 тис. 192 грн.
В.Кличко також задекларував квартиру загальною площею 225 м. кв.
Згідно з даними декларації, В.Кличко та його родина не володіють транспортними засобами.
На рахунках в банках за кордоном В.Кличко має 82 млн 384 тис. 424 грн. У 2011 році на його закордонні рахунки було покладено 30 млн 894 тис. 159 грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter