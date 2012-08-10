МВС не бачить підстав для погашення судимостей Тимошенко і Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції начальник Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Василь Фаринник.

«Процедура погашення судимості, яка передбачена нашим законодавством, це коли збігає термін після відбування покарання чи коли особа визнається невинною… або помилування. В даному випадку, коли є вирок, який вступив у законну силу, ніяких не вбачається перспектив щодо іншого», - сказав В.Фаринник.

Він також наголосив, що рішення Європейського суду з прав людини також не може відмінити рішення українського суду.