Адвокати просять суд виправдати Луценка
13:51, 10 серпня 2012Політика
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Адвокати екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Олексій Баганець та Ігор Балик просять суд виправдати їхнього підзахисного і закрити справу за відсутності складу злочину.
Адвокати Луценка просять закрити справу
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва під час судових дебатів.
Зокрема, адвокати наголосили, що в ході судового слідства було отримано достатньо доказів, у тому числі з боку допитаних свідків, які дають підстави говорити про відсутність подій і складу злочину у діях Ю.Луценка, а також Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова.
Крім того, адвокати наголошували, що матеріали обвинувачення є необґрунтованими та сфальсифікованими.
У судовому засіданні оголошено півгодинну перерву, після чого в дебатах виступатимуть адвокат Ігор Фомін та захисник Ю.Луценка Ірина Луценко, а потім, як очікується, і сам екс-міністр.
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