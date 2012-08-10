Адвокати просять суд виправдати Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва під час судових дебатів.

Зокрема, адвокати наголосили, що в ході судового слідства було отримано достатньо доказів, у тому числі з боку допитаних свідків, які дають підстави говорити про відсутність подій і складу злочину у діях Ю.Луценка, а також Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова.

Крім того, адвокати наголошували, що матеріали обвинувачення є необґрунтованими та сфальсифікованими.

У судовому засіданні оголошено півгодинну перерву, після чого в дебатах виступатимуть адвокат Ігор Фомін та захисник Ю.Луценка Ірина Луценко, а потім, як очікується, і сам екс-міністр.