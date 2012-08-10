Одеські судді колективно заявили про тиск з боку ОДА

Як наголошується у спільному документі, судді здивовані «безпрецедентними звинуваченнями», що пролунали на їх адресу з боку керівництва Одеської ОДА на обласній конференції Партії регіонів і були поширені ЗМІ.

У документі зазначається, що заяву ухвалено у відповідь на звинувачення «у свавіллі з боку суддів, у суддівській корупції, у тому, що одеські судді масово випускають на свободу «мажорів», бандитів, корупціонерів, наркоділерів».

З трибуни конференції також було сказано, акцентують автори заяви, про «ініціювання приїзду до Одеси спеціальної комісії для перевірки фактів корупції серед суддів і ухвалення відповідних кадрових рішень, лунали заклики наводити лад адміністративними методами і наголошувалося, що в цьому обласна державна адміністрація займає і займатиме найжорсткішу позицію...».

«Усьому цьому передували факти неодноразових втручань у хід розгляду цивільних і особливо кримінальних справ з боку представників органів виконавчої влади, - констатували судді. – Причому, такі втручання і тиск на суддів набули форм відвертої грубості і неуцтва, чому є численні приклади».

Автори документа нагадали, що аналіз офіційної судової статистики, підготовлений Державною судовою адміністрацією України і Верховним судом України, говорить про достатньо якісний розгляд кримінальних і цивільних справ судами Одеської області серед інших судів України.

Спільну заяву підписали голова Апеляційного суду Одеської області Анатолій Луняченко, судді Григорій Колесніков, Олександр Попов й інші члени президії спільного засідання ради голів районних і міських судів Одеської області і зборів суддів Апеляційного суду Одеської області за участі суддів районних судів.

Нагадаємо, раніше голова Одеської ОДА Едуард Матвійчук на обласній звітно-виборній конференції Партії регіонів піддав різкій критиці судові органи, зазначивши, що останнім часом в Одеській області набули системного характеру випадки, коли за рішенням судів одержують свободу «мажори», хабарники, бандити, корупціонери, наркоділери.

«До мене звертаються люди, обурені цими фактами, - заявив Е.Матвійчук, - і їм буде дана відповідна оцінка. Я ініціюю спрямування до Одеси відповідної комісії, яка перевірить роботу суддів. Вона проведе предметний розгляд і, я сподіваюся, що по кожному випадку будуть ухвалені відповідні кадрові рішення».