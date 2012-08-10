ЦВК зареєструвала списки Свободи
16:53, 10 серпня 2012Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала виборчий партійний список кандидатів у народні депутати від Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Свобода залишилась без 5 кандидатів
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 14 членів ЦВК із 14 присутніх на сьогоднішньому засіданні.
Водночас з виборчого списку ВО «Свобода» були виключені 5 осіб, оскільки вони не подали до ЦВК заяви про згоду балотуватися.
Усі ці особи знаходяться нижче 60-го порядкового номера у списку.
ЦВК також зареєструвала кандидатів, висунутих ВО «Свобода» в одномандатних виборчих округах.
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