ЦВК зареєструвала списки Свободи

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 14 членів ЦВК із 14 присутніх на сьогоднішньому засіданні.

Водночас з виборчого списку ВО «Свобода» були виключені 5 осіб, оскільки вони не подали до ЦВК заяви про згоду балотуватися.

Усі ці особи знаходяться нижче 60-го порядкового номера у списку.

ЦВК також зареєструвала кандидатів, висунутих ВО «Свобода» в одномандатних виборчих округах.