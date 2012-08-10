Сімферополець хотів самоспалитись у приміщенні Кримгазу

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Криму, 44-річний чоловік, перебуваючи в приміщенні компанії "Кримгаз" на вулиці Маяковського, недалеко від центрального ринку Сімферополя, дістав із сумки пляшку з рідиною, облив нею себе, а також підлогу навколо себе і підпалив.

"Займання ліквідували. Людину госпіталізовано. Більше ніхто не постраждав", - заявили правоохоронці.

Обставини НП встановлюються.

Міліція порушила кримінальну справу за статтею за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 120 Кримінального кодексу України "доведення до самогубства", санкція якої - до трьох років в'язниці.