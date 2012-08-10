Сімферополець хотів самоспалитись у приміщенні Кримгазу
18:30, 10 серпня 2012Політика
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Житель Сімферополя сьогодні вдень намагався звести рахунки з життям, обливши себе легкозаймистою рідиною в приміщенні компанії "Кримгаз".
Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Криму, 44-річний чоловік, перебуваючи в приміщенні компанії "Кримгаз" на вулиці Маяковського, недалеко від центрального ринку Сімферополя, дістав із сумки пляшку з рідиною, облив нею себе, а також підлогу навколо себе і підпалив.
"Займання ліквідували. Людину госпіталізовано. Більше ніхто не постраждав", - заявили правоохоронці.
Обставини НП встановлюються.
Міліція порушила кримінальну справу за статтею за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 120 Кримінального кодексу України "доведення до самогубства", санкція якої - до трьох років в'язниці.
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