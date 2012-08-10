Герман передбачає, що бар'єр для регіональних мов піднімуть до 20-30%

Про це заявила в п'ятницю в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" радник українського президента Ганна Герман, пише РИА "Новости".

Відповідно до нового закону, який вступив в силу в цю п'ятницю, російська мова отримує статус регіонального там, де вона є рідною як мінімум для 10% населення, а це 13 з 27 адміністративно-територіальних одиниць України.

Герман, яка очолює управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань адміністрації президента, назвала закон "поспішним, дуже сирим і суперечить багатьом іншим актам і законам". За її словами, перші поправки до закону можуть бути розглянуті Радою вже у вересні.

"Рівень (необхідний для надання мові статусу регіональної) потрібно піднімати з 10% до 20-30%. Крім того, необхідно прибрати першу частину з формулювання" можна використовувати замість мови або одночасно з нею", - заявила радник українського президента, пояснивши, що мови повинні співіснувати, а не виключати один одного.

"Це ті зміни, про які ми говорили на зустрічі з президентом. Вони можуть бути прийняті в майбутньому, зокрема у вересні", - повідомила Герман.