Побитому Найєму відмовили у відкритті справи

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, Дніпровським райуправлінням міліції у місті Києві проведено перевірку обставин за заявою М.Найєма щодо його побиття 30 липня поблизу Міжнародного виставкового центру (проспект Броварський, 15). За його словами, інцидент стався під час слідування до виставкового центру для участі у публічному заході.

Жодних свідчень та доказів щодо грубого порушення громадського порядку або заподіяння М.Найєму тілесних ушкоджень не здобуто. Опитані у ході перевірки очевидці, у тому числі й вказані самим М.Найємом, свідчень про будь-які конфлікти між ним та іншими особами не надали.

У ході дослідчої перевірки доводи М.Найєма не підтвердилися. Від проходження судово-медичного обстеження М.Найєм письмово відмовився, а тому отримати докази відсутності чи наявності у нього будь-яких тілесних ушкоджень стало неможливим. За таких обставин Дніпровським райвідділом міліції відмовлено в порушенні кримінальної справи за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, М.Найєм заявив, що охорона одного з делегатів з'їзду Партії регіонів 30 липня побила його. За словами журналіста, інцидент стався після того, як на шляху до Виставкового центру, де відбувався з'їзд, машина супроводу одного з делегатів підрізала мотоцикл М.Найєма.