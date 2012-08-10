ЦВК стурбована «клонуванням» мажоритарників

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив член ЦВК Михайло Охендовський.

Він наголосив, що у деяких округах з’являються особи, прізвища яких тотожні прізвищам інших рейтингових кандидатів, і навіть іноді збігаються імена та ім’я по-батькові.

«Від імені своїх колег я хотів би висловити стурбованість Центральної виборчої комісії щодо цієї ситуації. Це буде дискредитувати вибори в очах міжнародної спільноти», - сказав він.

Член ЦВК наголосив, що ці факти не повинні залишатися поза увагою правоохоронних органів.

М.Охендовський зауважив, що з одного боку ЦВК не має підстав для відмови в реєстрації кандидатам у народні депутати з будь-якими прізвищами, якщо їхні документи відповідають нормам закону.

«Але з точки зору Кримінального кодексу України в діях відповідних осіб можуть міститися ознаки злочину, передбаченого статтею 157 Кримінального кодексу України, – перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права», - додав він.

М.Охендовський не назвав кількість округів, в яких вже зареєстровані «клони», пославшись на відсутність таких даних.

Він навів приклад, коли до ЦВК надійшли документи про реєстрацію кандидатом особи-однофамільця вже зареєстрованого кандидата у 222-му окрузі у Києві.

Пізніше ця особа звернулась до ЦВК і повідомила, що не подавала й особисто не підписувала жодних документів, ці документи подавала політична партія, він підписував лише довіреність на представлення його інтересів.

«І його документи були подані лише тому, що його прізвище є абсолютно ідентичним до прізвища одного з кандидатів в народні депутати, які вже зареєстровані Центральною виборчою комісією. Звичайно, що свою згоду балотуватися ця особа відкликала», - сказав М.Охендовський.