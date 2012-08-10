Луценко впевнений у перемозі в Євросуді

20:27, 10 серпня 2012
Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко запевняє, що він виграє у Європейському суді з прав людини у справі щодо ненадання йому справедливого правосуддя.

Юрій Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час дебатів на засіданні Печерського районного суду Києва.

«Хочу запевнити, нешановна пані суддя і нешановні прокурори, що цей успіх політичної розправи – не надовго, оскільки будь-яка влада рано чи пізно змінюється. І останній вирок цьому фарсу і цьому режиму буде в Європейському суді», - сказав Ю.Луценко, наголосивши, що він пройде усі українські судові інстанції і наприкінці року подасть до Європейського суду з прав людини третю справу щодо ненадання йому доступу до справедливого правосуддя.

«Я переконаний, що виграю це, і ваші процеси, як і процеси над режимом, свого часу будуть проходити зовсім не так, як цей процес і процес Тимошенко», - наголосив екс-міністр.

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