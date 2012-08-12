В Україні може з'явитися ще один кодекс авторства регіоналів

Про це пише газета "Сегодня".

За словами автора документа, нардепа Антона Яценка (ПР), СК має замінити близько 30 законів про пільги і соцгарантії - про пенсійне і соціальне страхування, допомога сім'ям з дітьми, сиротам, інвалідам, ветеранам війни, малозабезпеченим, молоді (зокрема, забезпечення першим робочим місцем).

При цьому, переконує регіонал, жодна з існуючих пільг не буде урізана, але СК усуне численні колізії і дірки в нинішніх законах. Також за рахунок централізації управління різними соцфондами скоротяться витрати бюджету на утримання працюючих там чиновників.

На думку заступника голови фракції ПР у Верховній Раді Михайла Чечетова, ідея об'єднання всіх соціальних законів в одному документі - правильна і депутати, швидше за все, її підтримають. «СК потрібний, проведемо аналогію з Податковим кодексом, який звів воєдино всі податкові закони - і податківцям, і бізнесу тепер набагато легше працювати. Але зміст СК, звичайно, буде ретельно обговорюватися в Раді, щоб не допустити помилок», - сказав Чечетов.

Поки незрозуміло, чи буде розглянуто СК до виборів в Раду (у жовтні), він поки знаходиться на вивченні в профільному комітеті ВР.

На думку юриста Василя Мірошниченка, один Кодекс замість безлічі законів набагато зрозуміліше і простіше для використання як громадянам, так і юристам. Але є небезпека, що частина нинішніх найбільш витратних для бюджету пільг (наприклад, виплати дітям війни) можуть з нього непомітно зникнути. «Також було б правильно передбачити в СК монетизації пільг, наприклад, замінити безкоштовний проїзд фіксованими доплатами», - вважає Мірошниченко.