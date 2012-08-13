ЗМІ: Добкін та Хомутинник заперечують факт побиття журналіста Найєма

Під час допиту в київській прокуратурі факт побиття журналіста Мустафи Найєма охоронцем делегата з'їзду Партії регіонів, підтвердив сам журналіст та його колега, тоді як інші свідки інциденту - харківський губернатор Михайло Добкін та народний депутат Віталій Хомутинник (ПР) це заперечили. Про це «Телекритиці» повідомили у прокуратурі Дніпровського району міста Києва.

«Добкін та Хомутинник сказали, що не можуть підтвердити факт побиття журналіста та вилучення його телефону», - сказали у прокуратурі. Щодо інспекторів ДАІ, які також були присутні під час інциденту з Мустафою Найємом, у прокуратурі зазначили, що вони «в цей час контролювали дорожній потік на вулиці і тому не слідкували за ситуацією».

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Також в установі повідомили, що провели перевірку заяви Мустафи Найєма за дорученням МВС, і надали у міністерство її результати.

Як повідомлялося, 10 серпня ГУМВС України у місті Києві заявило, що Дніпровським райуправлінням міліції в місті Києві проведено перевірку обставин за заявою Мустафи Найєма щодо його побиття 30 липня поблизу Міжнародного виставкового центру (проспект Броварський, 15). За результатами перевірки, «жодних свідчень та доказів щодо грубого порушення громадського порядку або заподіяння Мустафі Найєму тілесних ушкоджень не здобуто. Опитані у ході перевірки очевидці, у тому числі й вказані самим Мустафою Найємом, свідчень про будь-які конфлікти між ним та іншими особами не надали».

Нагадаємо, інцидент з Мустафою Найємом стався 30 липня. Охорона одного з делегатів з'їзду Партії регіонів побила журналіста, вибила в нього з рук телефон і видалила з нього зняте відео. Мустафа Найєм написав заяву в міліцію з приводу вчинених щодо нього порушень. Міліція передала справу Мустафи Найєма до прокуратури, а прес-секретар президента Дарія Чепак заявила, що тримає її на контролі.

Незалежна медіа-профспілка України та Національна спілка журналістів України звернулися до міністра МВС Віталія Захарченка та генерального прокурора України Віктора Пшонки і створили групу швидкого реагування на інцидент із Мустафою Найємом.