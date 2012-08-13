Нардеп Палиця: губернатор Волині вимагав від мене гроші на вибори

Зокрема, у коментарі «ВН» кандидат-мажоритарник по Луцькому округу Ігор Палиця розповів, що давно знав про наміри Бориса Клімчука йти у депутати. Мовляв, неодноразово розмовляв із ним щодо цього.

«Уже протягом місяця він (Борис Клімчук) вів зі мною переговори щодо трьох речей. Перше, що він від мене хотів, це щоб я дав гроші на вибори Партії Регіонів по області, говорячи, що йому віддали все на самофінансування і доручили зібрати гроші з бізнесменів. Я відмовився і сказав, що якщо у мене є можливість і гроші, то краще вони будуть спрямовані на інші справи, а не на вибори. Друге, що він від мене вимагав, це щоб я терміново забрав з Верховної Ради законопроект, який був зареєстрований «Про обовʼязкове володіння та використання державної мови». Цей закон зареєстрований. І я сподіваюсь, що, якщо не у цьому парламенті, то у наступному він буде прийнятий. Він ставив мені основну умову, що я маю забрати цей законопроект, а інакше мене не будуть реєструвати і знімуть мою кандидатуру з виборів по округу, якщо піду в народні депутати. І третя, остання умова, що якщо я не напишу заздалегідь заяву про вступ до фракції регіонів у парламенті сьомого скликання, тоді він змушений буде йти по округу боротись зі мною, інакше у нього не буде виходу. Тому що я не підкоряюся ні на одну з його умов».

Нагадаємо, сьогодні місцеві ЗМІ повідомили, що Партія регіонів виставила волинського губернатора Бориса Клімчука кандидатом у нардепи по мажоритарному округу у Луцьку.

Основним мотивом Клімчука, на погляд експертів, є бажання сховатися від можливої кримінальної відповідальності через його діяльність на посаді. Через його діяльність селяни погрожували перекрити трасу, а мешканці напівзруйнованого будинку бояться повертатися в свої оселі. Раніше Борис Клімчук вперто не коментував, буде він балотуватися чи ні. Причина полягала в тому, що Партія регіонів проводила переговори з іншим кандидатом у нардепи по цьому округу ‒ Ігорем Палицею. Нагадаємо, що, за результатами соцопитування, саме він є ймовірним переможцем у виборах. Проте обʼєднуватися з біло-блакитними, у разі своєї перемоги, Палиця навідріз відмовився. Тому, за інформацією видання, «регіонали» звернулися «за допомогою» до більш «зговірливого» голови Волинської ОДА.