Замість TBi в Донецьку включили російський канал

Про це повідомляють читачі "Української правди".

"Відключений, замість нього з'явився канал "Донбас", - зазначає маріуполець.

Жителі Донецька також повідомляють, що у понеділок у них замість ТВі став показувати російський "Дом Кино".

На ТВі повідомили, що подібні скарги користувачів надходили і їм.

"У нас технічних проблем немає, значить, всі проблеми у провайдерів. Завтра дамо відповідь, що це за чергові відключення такі", - зазначили на телеканалі.

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20 липня кабельна мережа "Тріолан" вимкнула канал ТВі в 11 містах – Києві, Луганську, Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Донецьку, Полтаві, Сімферополі, Сумах, Харкові, Чугуєві.

Коли ТВі звернувся до диспетчерів, із проханням пояснити ситуацію та повідомити причини відключення, то отримав відповідь: "Цього каналу більше не буде!".

Пізніше керівництво пояснило відключення телеканалу випадковими діями свого співробітника, а також зазначало, що компанія не зможе швидко відновити мовлення ТВі через широкий громадський резонанс.