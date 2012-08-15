Суд розглядає скаргу опозиції на відмову в реєстрації Тимошенко та Луценку

Як передає кореспондент УНІАН, в апеляційній скарзі вказується, що КААС при вирішенні справи не застосував положення відповідних статей Конституції України, які є нормами прямої дії Так, ч.3 ст. 76 Конституції накладає обмеження лише на обрання до Верховної Ради громадянина, який має не погашену і не зняту судимість, але не на його реєстрацію.

Також опозиція наголошує, що судом при прийнятті рішення не застосовано положення ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, за якою кожний громадянин повинен мати право голосувати та бути обраним. Опозиція також вважає, що КААС не застосував положення Декларації «Про критерії вільних і чесних виборів», відповідно до якої кожен має право брати участь в управлінні своєю країною і повинен мати рівні можливості висунути свою кандидатуру на виборах. Згідно з Декларацією, критерій участі в управлінні має визначатися відповідно до національних конституцій і не суперечити міжнародним зобов’язанням держави.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» вимагає скасувати постанову Київського апеляційного адміністративного суду, визнати незаконною постанову ЦВК про відмову в реєстрації Ю.Тимошенко та Ю.Луценку і зобов’язати ЦВК зареєструвати їх кандидатами в народні депутати України від ВО «Батьківщина».

Інтереси «Батьківщини» представляє представник опозиції в ЦВК Руслан Князевич. В засіданні також беруть участь низка опозиційних народних депутатів.

Третьою стороною у справі виступає Партія УДАР.

Суддя-доповідач у справі – Олександр Веденяпін.

В цей час під стінами суду зібралася невелика кількість прихильників опозиції, зокрема їх не більше 20-25 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані до ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, комісія виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права балотуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.

11 серпня Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Об’єднаної опозиції до ЦВК на відмову зареєструвати Ю.Тимошенко і Ю.Луценка кандидатами у депутати.

Суд мотивував своє рішення тим, що законодавство не дозволяє реєстрацію кандидатами в народні депутати осіб, які мають на час реєстрації непогашену судимість.

13 серпня об’єднана опозиція оскаржила у Вищому адмінсуді рішення Київського апеляційного адмінсуду.