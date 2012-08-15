Розгляд позову проти мовного закону перенесли - позивачі викликають Мартинюка

Окружний адміністративний суд Києва на 29 серпня переніс розгляд позову народного депутата Юрія Одарченка з вимогою визнати протиправними дії першого віце-спікера Адама Мартинюка та голови Верховної Ради Володимира Литвина стосовно ухвалення та підписання законопроекту «Про основні засади державної мовної політики».

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про перенесення засідання суд прийняв у зв’язку з тим, що позивачі висунули додаткові вимоги: викликати на судове засідання А.Мартинюка для надання пояснень та визнати протиправними дії А.Литвина, пов’язані з підписанням закону.

Разом з тим в інтерв’ю журналістам народний депутат («БЮТ-Батьківщина») Юрій Одарченко заявив, що позивачі ще не визначилися, чи вимагатимуть викликати на судове засідання для надання пояснень голову парламенту Володимира Литвина, але не виключають, що подадуть відповідне клопотання.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Одарченко подав до Окружного адмінсуду Києва позов до суду з вимогою визнати протиправними дії голови Верховної Ради В.Литвина та першого віце-спікера А.Мартинюка під час розгляду мовного законопроекту та визнати прийняття даного нормативного акту незаконним.

У своєму позові депутат звинувачує керівництво парламенту у порушеннях регламенту ВР під час внесення, реєстрації та голосування мовного законопроекту, а також у порушенні своїх прав як громадянина, народного депутата, якому не надали можливості взяти участь в обговоренні та голосуванні даного законопроекту та поправок до нього на пленарних засіданнях ВР.

Ю.Одарченко вимагає визнати протиправними дії першого заступника голови ВР А.Мартинюка під час розгляду мовного законопроекту. Депутат зазначає, що А.Мартинюк, виконуючи функції головуючого на пленарному засіданні, діяв не у межах та не у спосіб, передбачений законом. Зокрема, у процедурі прийняття закону за відсутності розгляду всіх поправок до нього та у голосуванні питання про прийняття даного законопроекту в цілому.

Депутат звинувачує В.Литвина у підписанні завідомо незаконного документа.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада України прийняла Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, не менш як 10% жителів яких говорять цією мовою.

8 серпня Президент Віктор Янукович підписав цей закон.

10 серпня Закон «Про засади державної мовної політики» набрав чинності.