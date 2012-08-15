КВУ: В Артемівську телетюнери виборцям роздаються від імені Сергія Клюєва

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній організації ВГО «Комітет виборців України». С. Клюєв балотуватиметься від Партії регіонів в одномандатному виборчому окрузі №46, куди входять Артемівськ, Красний Лиман і Артемівський район.

Як розповів КІУ житель міста Артемівськ, громадський діяч Денис Гетман, їхня сім'я одержала тюнер саме з вказівкою - від Сергія Клюєва.

«Згідно з постановою Кабміну моя мати підпадає під категорію тих, хто може безкоштовно одержати тюнери для цифрового телебачення від держави. Вона написала заяву до місцевого управління праці і соціального захисту населення. Через деякий час нам прийшло повідомлення, що на пошті нас чекає посилка на її ім'я. На пошті ми одержали тюнер в пакеті з підписом Сергія Клюєва. Того дня в черзі багато людей одержали такі самі посилки», - розповів Д. Гетман.

У КВУ наголосили, що в Україні реалізовується державна програма щодо забезпечення населення засобами прийому сигналів цифрового телерадіомовлення. Громадські спостерігачі ДОО ВГО «Комітет виборців України», які діють у рамках загальнонаціональної компанії Громадської мережі ОПОРА, ще раз акцентують, що прецеденти роздачі тюнерів провладною партією вже зустрічалися в інших містах області, що неправомочно.

Заступник керівника Донецького обласного виборчого штабу Партії регіонів Ігор Чичасов, коментуючи кореспондентові УНІАН ситуацію з тюнерами, зазначив: «Ми поширили в області інформацію про те, що люди, які не можуть самі встановити тюнери для цифрового телебачення, можуть звертатися на місцях в громадські приймальні Партії регіонів і одержати безплатну допомогу».

З приводу інформації про роздачу тюнерів виборцям в пакетах, які підписані ім'ям С.Клюєва, І. Чичасов сказав, що «такої інформації у нас немає».

Він також пояснив, що в Артемівську на пошті тоді, дійсно, бажаючим безплатно пропонувалися пакети (без тюнерів) від С.Клюєва з написом «Разом зробимо життя краще».

«Ті люди, які хотіли взяти такий пакет, брали, а хто не хотів - ні. І ніякого зв'язку цих пакетів із одержанням жителями телевізійних тюнерів не було», - сказав І.Чичасов.