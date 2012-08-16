Сьогодні Севастопольська міськрада обговорить регіональну мову

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба.

«До речі, нам не потрібно проводити сесію. Ми її проведемо 16 числа, але рішення про те, що регіональна мова – російська (мається на увазі ухвалене в 2006 році рішення Севастопольською міською радою, яке, зокрема, наказувало, що діловодство в органах влади міста може вестися російською мовою – УНІАН), у Севастополі було прийнято в 2006 році», - сказав В.Яцуба.

На його думку, для Севастополя, де майже три чверті населення – росіяни – «важко переоцінити важливість і значення прийняття закону “Про засади державної мовної політики".

В.Яцуба також висловив думку, що підписання закону про мови стало «ще однією віхою просування шляхом об'єднання зусиль влади і суспільства, посилення ролі регіонів і створення умов для поліпшення соціально-політичної обстановки в країні».