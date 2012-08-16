Власенко переконує суд пляшкою води за мільйон гривень

Адвокати Олександр Плахотнюк, Микола Сірий, Юрій Сухов, Микола Титаренко та Сергій Власенко завершили процес надання пояснень колегії суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ на підтримку касаційної скарги на вирок екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, М.Сірий у своєму виступі зауважив, що в разі, якщо Вищий спецсуд залишить вирок у силі, то тим самим спотворить базові позиції розуміння кримінального права, а також це перекреслить ті досягнення українського народу і політиків, які протягом багатьох років вибудовували основи правової Української держави.

Зі свого боку С.Власенко наголосив, що ані суд першої інстанції, ані Апеляційний суд не встановили, кому саме і в який спосіб було завдано збитків газовими контрактами.

«Збитків від контрактів не буває. Бувають збитки від невиконання контрактів. Якщо я продам цю пляшку води пану Плахотнюку за мільйон гривень, це не означатиме, що у нього будуть збитки», - сказав адвокат, зауваживши, що з року в рік ціна на російський газ для всіх країн постійно зростала, а не зменшувалася.

На завершення свого виступу С.Власенко підкреслив, що він вважає єдино можливим виходом із ситуації, в якій опинилася Ю.Тимошенко та у зв’язку з цим Українська держава, - задоволення в повному обсязі касаційної скарги на вирок.

Наразі пояснення суду надає представник цивільного позивача від НАК «Нафтогаз України».

Після чого виступатиме сторона обвинувачення.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім перенесено на 26 червня, потім - на 12 липня та на 16 серпня. Ю.Тимошенко неодноразово зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності.

Захист Ю.Тимошенко вимагає скасувати вирок у газовій справі та звільнити екс-прем’єра.