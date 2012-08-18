ЗМІ: Українські дипломати у Швеції плюють на місцеві закони

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Шведське Радіо.

МЗС контактує з посольствами, які не дотримують шведських законів, але не може змусити їх платити через дипломатичний імунітет.

Місцеві законодавці закликають до змін у законодавстві, які б унеможливили ігнорування штрафів.