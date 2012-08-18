ЗМІ: Українські дипломати у Швеції плюють на місцеві закони
12:51, 18 серпня 2012Політика
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У Стокгольмі у дипломатів різних країн за півроку накопичилося близько 600 паркувальних штрафів, які вони відмовляються оплатити. Найбільше порушень у співробітників посольств Росії, Китаю та України.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Шведське Радіо.
МЗС контактує з посольствами, які не дотримують шведських законів, але не може змусити їх платити через дипломатичний імунітет.
Місцеві законодавці закликають до змін у законодавстві, які б унеможливили ігнорування штрафів.
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