ЦВК зареєструвала список від УНА - на чолі син Романа Шухевича
19:50, 18 серпня 2012Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала 115 кандидатів у народні депутати у багатомандатному виборчому окрузі від Української національної асамблеї зі 169 кандидатур, поданих до комісії.
Юрій Шухевич очолив список УНА
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.
Список очолює Юрій-Богдан Шухевич – син Романа Шухевича.
Далі у п’ятірці цієї політичної сили представлені Ігор Мазур, Олег Березюк, Михайло Оліференко та Валерій Бобрович.
Водночас, ЦВК відмовила 49 представникам УНА у реєстрації кандидатами через невідповідність поданих документів вимогам законодавства, та п’ятьох виключила зі списку через неподання ними заяв про згоду балотуватися.
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