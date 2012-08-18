ЦВК зареєструвала список від УНА - на чолі син Романа Шухевича

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Список очолює Юрій-Богдан Шухевич – син Романа Шухевича.

Далі у п’ятірці цієї політичної сили представлені Ігор Мазур, Олег Березюк, Михайло Оліференко та Валерій Бобрович.

Водночас, ЦВК відмовила 49 представникам УНА у реєстрації кандидатами через невідповідність поданих документів вимогам законодавства, та п’ятьох виключила зі списку через неподання ними заяв про згоду балотуватися.