Адвокат Тимошенко позивається до ЦВК через відмову у реєстрації

Слухання по суті справи у Київському апеляційному адміністративному суді відбудеться сьогодні, повідомив М.Сірий у коментарі Радіо «Свобода».

За словами адвоката, ЦВК мотивувала своє рішення про відмову неправильним складанням заяви про самовисування. «Однак мені не повідомили, що заяву було складено, на думку ЦВК, неналежно, комісія не викликала мене і не надала мені час на виправлення цієї заяви й ухвалила рішення», – зазначив М.Сірий.

Він також припустив, що рішення ЦВК може бути пов’язане з його роботою захисника у касаційній справі Ю.Тимошенко. «Складається стійке враження, що саме політичні мотиви лежали в основі ухвалення цього рішення. За моїми даними, велика кількість осіб, які подавали документи на реєстрацію, отримали можливість виправити допущені помилки. Але вибірково до певних осіб застосували принцип «поштової скриньки», тобто документи відразу передали на комісію без виконання вимог закону щодо виправлення помилок», – додав М.Сірий.