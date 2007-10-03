Азаров: ми не винні Газпрому жодного цента

Заява РАТ «Газпром» про борг не була несподіваною для уряду України, проте названа сума боргу в 1,3 млрд. дол. перебільшена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що може йтися не про борг України, а про борг, який виник між господарюючими суб`єктами.

«Ми (уряд України - УНІАН) не заборгували жодного цента. Може йтися тільки про розрахунки між суб`єктами господарської діяльності», - заявив М.АЗАРОВ, маючи на увазі «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго».

Віце-прем`єр не виключає, що борг міг виникнути в результаті накопичення Україною рекордної кількості газу - 32 млрд. кубометрів. «У процесі накопичення такої кількості газу цілком можливі якісь питання, пов`язані з оплатою, цілком можливо, я допускаю», - сказав М.АЗАРОВ.

Проте він вважає, що сума, названа прес-службою «Газпрому», перебільшена.

«Не може бути й мови про такий обсяг боргу, про який він говорить (прес-секретар «Газпрому» - УНІАН), не може бути й мови однозначно. Мабуть, він скористався, говоритимемо так, не зовсім точними даними», - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що заява не була несподіваною для уряду, і ще минулого тижня було прийняте рішення про поїздку міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА до Москви для вирішення цього питання, а також питань, зокрема, транзиту нафти і постачань її на українські нафтопереробні заводи, які на сьогоднішній день для України дуже важливі.

«Поганий був би уряд, якби ми не відстежували ситуацію, пов`язану з розрахунками всіх суб`єктів господарської діяльності, тим паче таких великих. І саме тому рішення про поїздку Ю.БОЙКА було прийняте минулого тижня. Ми з Ю.БОЙКОМ запланували на цьому тижні провести нараду і розглянути всі питання, пов`язані з розрахунками «Нафтогазу» з бюджетом», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив переконання, що заява «Газпрому» жодним чином не пов`язана з політичною ситуацією.

«З політичною ситуацією це питання не пов`язане. Ні з якою ТИМОШЕНКО це не пов`язано. М`яко скажемо, у нас інші прогнози були минулого тижня», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Разом з тим, він вважає, що резонанс, викликаний заявою «Газпрому», пояснюється саме політичною ситуацією в країні.

«Зараз саме у зв`язку з політичною ситуацією в Україні ось ця рядова заява рядового представника (прес-секретаря «Газпрому» - УНІАН), можливо, привернула таку увагу. Якби вона прозвучала через місяць, ніхто на неї, можливо, особливої уваги і не звернув би», - сказав Н.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня «Газпром» надіслав своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми з постачання газу в Україну. Заборгованість української сторони за постачання газу становить понад 1,3 млрд. доларів, йдеться в повідомленні прес-служби газового холдингу.

Того ж дня Європейська комісія закликала «Газпром» і українські власті якомога швидше врегулювати проблему боргу української сторони.

Сьогодні, 3 жовтня, під час засідання Кабміну прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива та енергетики Юрію БОЙКУ провести попередні переговори в Москві у зв`язку із заявою РАТ «Газпром». «Треба порадитися з Президентом і, найімовірніше, я теж поїду працювати над цим питанням», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що уряд має намір докласти зусиль для збереження ціни на газ для України на існуючому рівні, а також «зберегти відносини з нашим партнером в цих питаннях».

На рубежі 2005-2006 років конфлікт навколо цін на газ для України привів до його короткочасного відключення і збою постачань в Європу.