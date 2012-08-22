Джерело: сьогодні в Москві Бойко і Міллер продовжать газові переговори

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

«Сьогодні в Москві пройде чергова зустріч Ю.Бойка і О.Міллера. Сторони продовжать переговори зі співпраці у газовій сфері», - сказав співбесідник агентства.

Нагадаємо, остання робоча зустріч Ю.Бойка і О.Міллера відбулася у Москві 2 липня, на ній сторони обговорили питання тактичної і стратегічної співпраці в газовій сфері.