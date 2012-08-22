Богословська хотіла покататися перед Януковичем - атракціон не запустився (фото)

Як повідомляє інтернет-видання «Об'єктив», під час огляду парку Горького В.Янукович зупинився біля атракціону вільного падіння і запропонував людям з його супроводу покататися на атракціоні.

Захотіли І.Богословська, а також депутати облради Д.Добкін і Євген Мураєв. Депутати сіли в крісла, просиділи кілька хвилин, але з невідомих причин атракціон так і не запустився. Після цього глава держави та його почт продовжили огляд парку.

Як повідомив пізніше віце-мер Харкова Ігор Терехов, перед приходом делегації відключили компресори, що піднімають крісла атракціону на висоту. Щоб компресори почали роботу, мав пройти певний час. Його у членів делегації не було, потрібно було їхати на новий об'єкт, тому чекати вони не стали.