Янукович нагадав, що доля українського народу вершилася під синьо-жовтим прапором

Як повідомляє прес-служба глави держави, на площі перед будівлею Адміністрації Президента вишикувалася рота Почесної варти у складі представників трьох родів військ.

Державний Прапор України був урочисто піднятий під час виконання військовим оркестром Державного Гімну України та збройові залпи.

Воїни Почесної варти пройшли перед Президентом України урочистим маршем.

Президент України Віктор Янукович закликав українців берегти й шанувати національні святині і єднатися під Державним Прапором задля щасливого майбутнього.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Президента до українського народу з нагоди Дня Державного Прапора.

В.Янукович привітав співвітчизників з Днем Державного Прапора України.

Він нагадав, що саме під синьо-жовтим знаменом вершилася доля українського народу, із цим прапором ми впевнено прокладаємо свій шлях у майбутнє.

«Синьо-жовтий стяг як державний атрибут утверджує образ сучасної демократичної України у світі. Він закарбований у свідомості українців як невід'ємна ознака незалежності. Державний Прапор України однаково гордо майорить і на площах наших міст, і на будинках громадян, надихаючи сучасників на працю і подвиги, спортивні звершення, наукові досягнення. Синьо-жовтий прапор згуртовує нас, робить сильнішими», - зазначив глава держави.

Він переконаний, що попереду українців чекають нові успіхи та здобутки.