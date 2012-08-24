ЦВК відмовилась реагувати на прапори ПР на держустановах

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення, яке підтримали усі 15 членів комісії, було ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

У своїй скарзі партія "Батьківщина", посилаючись на відповідні повідомлення у ЗМІ та в інтернет-виданнях, які писали про порушення Партією регіонів законодавства у частині проведення агітаційної роботи, просила ЦВК відреагувати на ці порушення з боку партії влади.

ЦВК при ухваленні свого рішення за результатом розгляду цієї скарги зазначила, що повідомлення у ЗМІ не є достатнім доказом порушень з боку одного із суб’єктів виборчого процесу. Проте, за рішенням комісії, отримані від "Батьківщини" матеріали будуть спрямовані для реагування до правоохоронних органів.