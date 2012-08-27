Через вибори в армію призовуть у два етапи

Як повідомила прес-служба Міноборони, на цей раз свої корективи у призов внесуть вибори - новобранців заберуть на службу в два етапи, повідомляє "Сегодня".

Перша відправка у війська пройде з 5 по 12 жовтня, друга - з 1 по 23 листопада.

«Найчастіше призовники хочуть служити у ВДВ, популярний і морфлот», - сказали в прес-службі відомства. А от зниження числа солдатів в Міноборони пояснюють тим, що воліють на виділені з бюджету на армію гроші закуповувати нову техніку - БТРи і кораблі.