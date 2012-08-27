Через вибори в армію призовуть у два етапи
08:25, 27 серпня 2012Політика
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Нинішньої осені в Україні призовуть на службу в армію 18 900 юнаків - це майже на 8 тисяч менше, ніж восени-2011.
Призовників цьогоріч буде менше
Як повідомила прес-служба Міноборони, на цей раз свої корективи у призов внесуть вибори - новобранців заберуть на службу в два етапи, повідомляє "Сегодня".
Перша відправка у війська пройде з 5 по 12 жовтня, друга - з 1 по 23 листопада.
«Найчастіше призовники хочуть служити у ВДВ, популярний і морфлот», - сказали в прес-службі відомства. А от зниження числа солдатів в Міноборони пояснюють тим, що воліють на виділені з бюджету на армію гроші закуповувати нову техніку - БТРи і кораблі.
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