Чехія й Угорщина надішлють спостерігачів на вибори в Україні

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі прем'єр-міністра Чехії Петра Нечаса до Президента України Віктора Януковича. Чеський прем’єр відзначив важливість парламентських виборів у контексті євроінтеграційних прагнень України.

«Чеська Республіка завжди підтримувала Україну в її проєвропейській орієнтації. Ми вітаємо зобов'язання України гарантувати протягом виборів закріплені в Конституції виборчі права українців», - йдеться в листі прем'єр-міністра Чеської Республіки.

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Угорщина надішле спостерігачів на вибори народних депутатів України, що відбудуться 28 жовтня 2012 року.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича, про це йдеться у листі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до глави Української держави.

Як наголошується в листі, Угорщина підтримує політичну стабільність України, усвідомлюючи важливу роль парламентських виборів у формуванні міжнародної оцінки України.

«Ми з готовністю відгукуємося на запит і, відповідно до можливостей, приєднаємося до делегації міжнародних спостерігачів на виборах», - зазначив В.Орбан.

Він також високо оцінив проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

«Користуюсь нагодою, щоб висловити своє визнання за високий рівень проведення чемпіонату Європи з футболу за спільної українсько-польської організації», - йдеться в листі.

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13 червня 2012 року Президент України запросив на парламентські вибори спостерігачів від держав - учасниць ОБСЄ.