Адвокат: Тимошенко скаржиться до Євросуду за чотирма статтями

"Публічні слухання почнуться о 14.30 за місцевим часом (у Києві 15.30), на 18.00 вони вже закінчаться. В Європейському суді дуже жорстка процедура: півгодини на виступ має одна сторона, півгодини має інша сторона. Потім запитання суддів - по 10 хвилин на відповідь. І крапка", - пояснила адвокат Валентина Теличенко.

В.Теличенко повідомила, що на публічні слухання за скаргою Тимошенко винесені питання про порушення владою України чотирьох статей Європейської конвенції про захист прав людини: про тортури, незаконні затримання й арешт, порушення права на приватне життя і про політичні мотиви арешту і тримання під вартою.

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"Якщо Європейський суд визнає, що суддя Родіон Кірєєв мав політичні мотиви, коли він виносив рішення про взяття під варту Юлії Тимошенко, то це буде значущим аргументом проти судді Кірєєва і щодо його вироку у "газовій справі". Це перший крок для визнання вердикту Кірєєва як політичного замовлення", - сказала РІА "Новости" телефоном В.Теличенко.