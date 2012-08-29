Лутковська каже, що Менська колонія уже готова до прийому Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська сьогодні на прес-конференції в Одесі.

Зокрема, омбудсмен зазначила, що нещодавно в ході інспектування закладів пенітенціарної системи України ознайомилися з умовами утримання в’язнів у Менській колонії, куди невдовзі може бути переведено з Лук’янівського СІЗО екс-міністра МВС Ю.Луценка.

При цьому вона уточнила, що «цей спеціальний заклад для утримання колишніх правоохоронців, в тому числі працівників МВС, уже підготовлений до прийняття Ю.Луценка».

Як зазначила В.Лутковська, «ця унікальна колонія характеризується, на відміну від решти подібних закладів, декількома рівнями безпеки».

«Ми також зустрічалися з Ю.Луценком для обговорення питань, пов’язаних зі станом його здоров’я, щоб забезпечити надання медичної допомоги у колонії», - повідомила омбудсмен.

Однак вона ухилилася від подробиць, пославшись на конфіденційність інформації про стан здоров’я екс-міністра.

Також В.Лутковська поінформувала журналістів, що здійснила моніторингову робочу поїздку до Одеської області, в ході якої проінспектовано, зокрема, Одеське СІЗО, інтернатні та інші заклади. За підсумками інспекції внесено пропозиції державним чиновникам щодо виправлення на краще ситуації в цих закладах.

Крім того, коментуючи на прохання УНІАН той факт, що не службою українського омбудсмена, а Європейським судом з прав людини зупинено екстрадицію підслідного Одеського СІЗО Адама Осмаєва до Росії через можливе порушення прав людини, В.Лутковська заявила, що «було б коректніше коментувати цю ситуацію представниками Генпрокуратури України». «Зокрема, в Генпрокуратурі могли поінформувати, яким було реагування офісу омбудсмена щодо можливої екстрадиції в Росію підслідного А.Осмаєва», - додала вона.