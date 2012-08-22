Лутковська завітала в колонію, куди можуть етапувати Луценка

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська разом із представником Омбудсмена з питань реалізації національного превентивного механізму Юрієм Бєлоусовим відвідала Менську виправну колонію № 91.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті Уповноваженого ВР, В.Лутковська і Ю.Бєлоусов зустрілися з керівництвом колонії та ознайомилися з умовами тримання та поводження з особами, які відбувають покарання у колонії, а саме – із санітарним станом приміщень, станом надання медичної допомоги, регулярністю і тривалістю прогулянок на свіжому повітрі, умовами праці тощо.

Крім цього, були відвідані відділення карантину, діагностики та розподілу, сектор максимального рівня безпеки, дисциплінарний ізолятор і приміщення камерного типу.

За темою: Дружина Луценка вже зібрала сумки в колонію і сподівається на нормальних людей

Також В.Лутковська та її представник відвідали кімнати для короткострокових і довгострокових побачень, приміщення для зустрічей з адвокатами та приміщення медичної частини.

Рекомендації щодо покращення умов тримання та поводження були надані керівництву виправного закладу.

Менська виправна колонія № 91 знаходиться у Чернігівській області і є єдиним виправним закладом, де відбувають покарання колишні працівники правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина Луценко впевнена, що її чоловіка буде етаповано до Менської колонії.