Тимошенко подала скаргу на тюремників

"Уже підготовлено і Юлія Тимошенко підписала скаргу на ім'я прокурора Харківської області Тюріна, на ім'я керівника Качанівської колонії Первушкіна. Також ми поінформували про ці події пана Садовського (суддя Київського районного суду Харкова, головує у справі щодо ЄЕСУ), щоб він потім не розповідав, що у нас були можливості готуватися до судових засідань належним чином і нам ніхто у цьому не перешкоджав", - сказав захисник екс-прем'єра Сергій Власенко.

Зокрема, захисник уточнив, що йдеться про ситуацію, що виникла напередодні, під час відвідування Юлії Тимошенко її дочкою, яка є її захисником з кола близьких родичів.

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"Відбулася безпрецедентна річ. Вчора повністю персонал пенітенціарної служби, який охороняє Юлію Тимошенко, протягом 3,5 годин перешкоджав зустрічі з її захисником Євгенією Тимошенко. Були порушені всі базові принципи конфіденційності проведення зустрічей. Протягом трьох годин в кімнаті для зустрічей з невідомих для нас причин був присутній представник пенітенціарної служби, який в тому числі і здійснював відеофіксацію зустрічі Юлії Тимошенко з Євгенією Тимошенко", - повідомив він офіційному сайтові Ю.Тимошенко.

За його словами, тюремщики запропонували припинити спілкування одразу після того, як Євгенія Тимошенко почала погоджувати з Юлією Тимошенко питання, пов’язані з новою скаргою до Європейського суду з прав людини на порушення права на справедливий суд у так званій "газовій" справі. "Незважаючи на всі посилання на норми закону, протягом трьох годин представники пенітенціарної служби, по суті, здійснювали третирування Юлії Тимошенко і Євгенії", - наголосив захисник.