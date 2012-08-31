Тюремники кажуть, що вели відеозйомку, бо донька Тимошенко вела себе зухвало

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу перед харківською лікарнею, де Ю.Тимошенко проходить курс лікування, заступник начальника Управління ДПтСУ в Харківські області Андрій Лапинський повідомив, що зйомка тривала впродовж години, починаючи з 19.00.

За його словами, рішення проводити відеозйомку зустрічі було ухвалено через те, що Є.Тимошенко умисно провокувала працівників пенітенціарної служби.

«Так, ми знімали, тому що до зйомки на відео донька Юлії Володимирівна поводила себе зухвало по відношенню до наших співробітників. Ми вирішили зняти це на відео», - сказав А.Лапинський.

За його словами, Є.Тимошенко намагалася дізнатися дані про співробітників ДПтСУ, які охороняють Ю.Тимошенко у лікарні, і погрожувала опублікувати цю інформацію в Інтернеті

«Євгенія Тимошенко просила дані співробітників і погрожувала тим, що вийде і розповість, як вони себе неправильно поводять, і в Інтернеті з’являться прізвища», - сказав він.

За словами А.Лапинського, після початку зйомки «розмова почалася не така емоційна, багато питань відпало і поведінка була зовсім іншою».

А.Лапинский зазначив, що відеозапису, який підтверджує провокаційну поведінку Є.Тимошенко, немає.

Втім, він наголосив, що працівники пенітенціарної служби і надалі зніматимуть зустрічі Ю.Тимошенко із захисниками, якщо з боку екс-прем'єра або її адвокатів повторяться подібні дії.

«Я заявляю офіційно, якщо будуть в наш бік продовжуватися такі неправдиві виступи, ми й це відео покажемо, і будемо знімати, коли будуть такі моменти, коли на нас просто ллється бруд», - підкреслив А.Лапинський.

За його словами, Є.Тимошенко прибула до Ю.Тимошенко вчора о 14.00, о 16.30, відповідно до графіку, затвердженому головним лікарем, у Ю.Тимошенко повинні були розпочатися процедури.

А.Лапинський зазначив, співробітники ДПтСУ чотири рази заходили і пропонували Ю.Тимошенко перервати зустріч і пройти процедури.

«Юлія Володимирівна зірвала ці процедури і донька пішла від неї о 9-й годині», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко сьогодні заявив, що після «жорсткої дискусії» екс-прем’єра з працівниками ДПтС стан її здоров’я погіршився і вона відмовилася від лікувальних процедур.

За його словами, вчора співробітники пенітенціарної служби впродовж 3,5 годин перешкоджали зустрічі екс-прем’єра із захисником Є.Тимошенко. Зокрема, як відзначив С.Власенко, у кімнаті для зустрічі під час спілкування Ю.Тимошенко із захисником був присутній працівник пенітенціарної служби, який здійснював відеофіксацію.