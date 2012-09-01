Литвин прогнозує, що після виборів буде менше опозиції

Таку думку він висловив під час спілкування з користувачами Facebook.

На переконання В.Литвина, у новообраному парламенті з’явиться лише одна нова політична сила - "УДАР Віталія Кличка".

“Наростять свою присутність «регіони», у тому числі за рахунок мажоритарників. Опозиція зменшить свою присутність”, - прогнозує В.Литвин.

Водночас він зазначив: “Утім, це не означає, що ситуація у Верховній Раді буде комфортною”.