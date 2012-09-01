Литвин прогнозує, що після виборів буде менше опозиції
00:22, 01 вересня 2012Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Литвин прогнозує, що після виборів у парламенті буде менше опозиційних депутатів, ніж у Верховній Раді нинішнього скликання.
Володимир Литвин і народні депутати від опозиції під час засідання парламенту
Таку думку він висловив під час спілкування з користувачами Facebook.
На переконання В.Литвина, у новообраному парламенті з’явиться лише одна нова політична сила - "УДАР Віталія Кличка".
“Наростять свою присутність «регіони», у тому числі за рахунок мажоритарників. Опозиція зменшить свою присутність”, - прогнозує В.Литвин.
Водночас він зазначив: “Утім, це не означає, що ситуація у Верховній Раді буде комфортною”.
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