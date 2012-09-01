Лавров каже, що з Україною про Тузлу і кордон ще не домовились

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив під час виступу в МДІМО.

«Нічого не підписано. На жаль, нічого ще не підписано», - сказав С.Лавров, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що Тузла відійде Україні.

За його словами, робота з делімітації морського простору в Азовському і Чорному морях триває і з багатьох аспектів досягнуте взаєморозуміння.

«Остаточне рішення ще не прийняте», - підкреслив С.Лавров і запевнив, що інтереси як України, так і Росії будуть повністю забезпечені.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович підписали спільну заяву про делімітацію морського простору в Азовському і Чорному морях.

Також 12 липня РІА «Новости» з посиланням на джерело в російській делегації повідомило, що Москва і Київ на переговорах заздалегідь умовилися, що острів Тузла відійде Україні, а Росія збереже «право ключа» проходу суден через Керченську протоку.

«Досягнута попередня домовленість, що в рамках делімітації кордону українській стороні - острів Тузла, Росія при цьому збереже «право ключа» проходу суден через Керченську протоку», - сказав співрозмовник агентства.